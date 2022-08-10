Заставила 16-летнюю дочь оставить младенца в роддоме: что стало с брошенным внуком Фатеевой

Внуку артистки уже 37 лет. Он не поддерживает связь ни с матерью, ни с бабушкой.

Некоторые называют Наталью Фатееву "женщиной с ледяным сердцем". Актриса не ужилась ни с одним из трех мужей, отказалась общаться с собственными детьми и осталась совсем одна. Наталья Николаевна никогда не была примерной матерью и не слишком пеклась о судьбе своих отпрысков. А однажды она и вовсе совершила непоправимый поступок: вынудила дочь, которая родила в 16 лет, отказаться от ребенка в роддоме. С тех пор внука Фатеева не видела.

Наталья Фатеева стала мамой три раза. Старшую дочь, которая появилась на свет в первом браке, звезда оставила с бывшим мужем после развода. Сына Владимира, рожденного от второго супруга, отдала на воспитание своим родителям. Дочь Наталью, которая появилась в третьем союзе, артистка могла оставить на детском саду на все лето и ни разу не навестить. Родительское сердце Фатеевой не оттаяло, даже когда она стала бабушкой.

Около 37 лет назад Наталья Николаевна поехала отдыхать в Дом творчества кинематографистов вместе с 16-летней дочерью. Там наследницу артистки настигло первое серьезное чувство. Девушка влюбилась 19-летнего Максима Коропцова – сына знаменитого кинооператора. Между молодыми людьми закрутился роман, а дома Наташа обнаружила, что беременна.

Фатеева узнала об интересном положении дочери, когда пути назад уже не было. Девушка выносила и родила мальчика, но увидеть, как он растет, так и не смогла. Артистка заставила наследницу отказаться от младенца еще в роддоме. Когда отец ребенка обо всем узнал, он предложил Наташе стать одной семьей. Однако Наталья Николаевна не позволила им быть вместе. В итоге мальчик попал в детдом.

К счастью, судьба брошенного внука Фатеевой сложилась удачно. Вскоре мальчика забрали родители Коропцова. Бабушка и дедушка воспитывали Женю как своего сына, давали ребенку все самое лучшее и долгие годы скрывали от него правду. Евгений узнал о своем происхождении только после 18 лет, но даже тогда не попытался наладить связь с оставившими его бабушкой и матерью.

Сейчас внуку Натальи Фатеевой 37 лет. Он получил достойное образование, преуспел в профессии кинооператора и встретил свою любовь. Вместе с супругой Евгений Коропцов воспитывает двоих детей.