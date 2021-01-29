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Шоу-бизнес
Наталья Кустинская: что стало с одной из самых красивых актрис мира

Наталья Кустинская: что стало с одной из самых красивых актрис мира

Наталья Кустинская. Кадр из "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)
Наталья Кустинская запомнилась зрителям по небольшим, но ярким ролям в картинах "Три плюс два" и "Иван Васильевич меняет профессию", однако ее карьера насчитывает десятки интересных фильмов. В середине 60-х французский журнал признал советскую актрису одной из десяти самых красивых женщин планеты.
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Будущая звезда родилась в семье коренных москвичей в 1938 году. Родители Наташи были артистами: папа бил чечетку и исполнял смешные куплеты, а мама пела. С раннего детства девочка была окружена людьми искусства, например, частыми гостями в доме Кустинских были Вадим Козин, Лидия Русланова, Клавдия Шульженко, Аркадий Райкин...

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Наталья рано начала петь и танцевать, а затем поступила в музыкальную школу по классу фортепиано. Учила девочку сама Елена Фабиановна Гнесина. Естественно, судьба будущей актрисы была предопределена – в 1955 году она поступила во ВГИК.

Работы в кино

Наталья Кустинская дебютировала на экране еще во время учебы в театральном вузе. Девушку пригласили сниматься в картину "Хмурое утро" – заключительную часть эпопеи "Хождение по мукам". Юной артистке досталась роль Маруси, молодой революционерки, влюбленной в офицера.

Первую работу Натальи Кустинской в кино критики и зрители приняли с теплом, и на девушку посыпались новые предложения. В 1959 году она появилась в фильме "Сильнее урагана", затем снялась в картине "Годы девичьи" и появилась в ленте "Увольнение на берег".

В карьере Натальи Кустинской были и неудачи. Например, она часто не получала роли, потому что ее лицо считали "слишком породистым". Именно по этой причине ей не дали воплотить на экране образ Тоси в культовом фильме "Девчата".

Наталья Кустинская. Кадр из "Весенняя сказка" (1971)

В 1963 году на экраны вышел фильм "Три плюс два", где актриса сыграла вместе со своей подругой Натальей Фатеевой. Роль обаятельной артистки принесла Наталье Кустинской всесоюзную славу. Стоит отметить, что изначально фильм не предназначался для широкого проката, ему присвоили вторую категорию. Однако после оглушительного успеха картину все же начали показывать во всех кинотеатрах Советского Союза.

Наталья Кустинская стала мешками получать письма от поклонников с признаниями в любви. После визита в Париж девушку напечатали на обложке одного из французских таблоидов, назвав "Русской Брижит Бордо". Позднее журнал внес советскую актрису в список самых красивых женщин мира.

Наталья Кустинская. Кадр из "Спящий лев" (1965)

Несмотря на оглушительный успех, снималась актриса немного. Иногда теряла роли из-за нелепых случайностей, а иногда режиссеры ей просто мстили. Многие мужчины мечтали о красавице, но в случае отказа снимали актрису с утвержденной роли.

Последним ярким появлением Натальи Кустинской на экране стал небольшой эпизод в картине "Иван Васильевич меняет профессию". "Алло, Галочка? Ты сейчас умрешь!" – кажется, эту фразу в исполнении эффектной блондинки знает каждый житель нашей страны.

В середине 80-х актрису совсем перестали снимать, а затем у нее начались проблемы со здоровьем. Последней значимой работой в карьере звезды стал сериал "Вечный зов".

Личная жизнь

Актриса была замужем шесть раз. Первым супругом Натальи Кустинской был сокурсник по ВГИКу режиссер Юрий Чулюкин. Пара мечтала о ребенке, но у артистки никак не получалось забеременеть. Несмотря на то, что многие мужчины были очарованы красотой актрисы, она сохраняла верность мужу и не уступала ухаживаниям ни Владимира Высоцкого, ни Муслима Магомаева, ни Евгения Миронова.

Первый брак Натальи распался, когда она узнала об измене мужа. Девушка тут же выгнала его и отказалась прощать, несмотря на уговоры. Второй раз актриса пошла в ЗАГС с сотрудником Внешторга Олегом Волковым, но и их брак просуществовал недолго.

В конце 60-х артистка познакомилась с мужем своей подруги Натальи Фатеевой, летчиком-космонавтом Борисом Егоровым. Между ними вспыхнула страсть. По слухам, сын Натальи Кустинской, рожденный в браке с Волковым, на самом деле был ребенком Егорова. Актриса пыталась закончить порочный роман, но не смогла – возлюбленный три дня ночевал у ее двери до тех пор, пока она не согласилась быть его. Пара была счастлива двадцать лет, но в конце 80-х муж ушел к любовнице.

Наталья Кустинская. Кадр из "Годы девичьи" (1961)

Сын Натальи Кустинской Дима рос проблемным мальчиком и уже в 13 лет пристрастился к алкоголю. У ребенка были актерские задатки, но родители настояли на том, чтобы он все же поступил в МГИМО, а не в театральный вуз. В начале 90-х у парня родился сын, но, увы, он прожил всего семь месяцев из-за врожденных проблем со здоровьем.

Наследник Натальи Кустинской так и не смог найти себе место в жизни – он то занимался бизнесом, то делал переводы, но в основном пребывал в депрессии. В начале 2000-х Дима умер при странных обстоятельствах.

Актриса до конца жизни так и не смогла оправиться от трагедии. Последние годы бывшая звезда советского кино много болела, часто выпивала и почти не появлялась на публике. В 2012 году Наталья Кустинская впала в кому, а затем у нее случился инсульт. Врачи не смогли спасти 72-летнюю артистку. Ее похоронили ее на Кунцевском кладбище рядом с сыном.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью.

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Автор: 29 января 2021, 16:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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