Вышвырнула родню и осталась прикованной к костылям: что стало с затворницей Натальей Фатеевой

Актриса живет одна в огромной квартире и передвигает по ней только с помощью костылей

В свое время звезда фильмов "Три плюс два" и "Джентльмены удачи" Наталья Фатеева покорила многих телезрителей не только талантом, но и красотой. Артистку до сих пор любят и уважают в актерском мире, хотя она давно перестала появляться на экранах и выходить в свет. Трудно в это поверить, но теперь 87-летняя знаменитость с трудом передвигается самостоятельно и доживает свой век одна – ее давно не навещают ни дети, ни внуки.

Здоровье Натальи Фатеевой серьезно пошатнулось еще несколько лет назад. Звезде кино диагностировали артроз и сделали ряд операций по замене суставов, один из которых не прижился. Артистка снова оказалась на операционном столе, однако новое хирургическое вмешательство тоже закончилось плачевно. Процедура привела к инфекционному заражению, кость и мышцы женщины сильно пострадали. Теперь Наталья Николаевна вынуждена передвигаться на костылях даже по своей квартире.

Долгое время актриса была вынуждена справляться с навалившимися проблемами самостоятельно. К тому же, она буквально стала затворницей пятикомнатной квартиры. Зимой артистка боялась гололеда, а летом не смогла найти помощницу, которая выводила бы ее на прогулки.

В начале этого года стало известно, что у звезды появилась сиделка, но через несколько месяцев Фатеева пожаловалась, что с подбором сотрудницы у нее разыгралась целая драма. По словам знаменитости, многие девушки, навещающие ее, оказались хамками и воровками. Так, в жизни звезды кино почти не осталось людей, которым бы она могла доверять. Ведь даже с самыми близкими женщина давно прервала все связи.

Наталья Николаевна перестала общаться и с родственниками, и с друзьями, полностью вычеркнув их из жизни. Несколько лет назад стало известно, что артистка, которая никогда не была примерной матерью и этого не скрывала, буквально вышвырнула детей за дверь как только немного пошла на поправку после проблем со здоровьем. Накануне сын знаменитости Владимир Басов в передаче "Прямой эфир" на канале "Россия 1" рассказал, что уже пять лет прославленная мать не читает поздравления, которые он присылает ей на каждый день рождения.

23 декабря Наталье Фатеевой исполнилось 57 лет. Несмотря на то, что знаменитость живет в просторной пятикомнатной квартире, ее жизнь нельзя назвать роскошной. Однако от безденежья звезды не страдает, потому что получает неплохую пенсию.