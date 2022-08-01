Розовые локоны и дырки в теле: Какой стала непризнанная дочь Малинина

О сыне знаменитого артиста, пожалуй, знает вся страна. Никита пошел по стопам папы, выиграл в шоу "Фабрика звезда" и даже выпустил несколько хитов. У Александра Малинина есть еще и дочь – тоже весьма известная личность, но не благодаря таланту, а, скорее, из-за участия в скандальных шоу.
Сладкоголосый музыкант отказался от наследницы практически сразу после ее появления на свет. С матерью Киры Евдокимовой Ольгой Зарубиной он был в браке несколько лет и, если верить ее словам, умолял об аборте. Однако идти у него на поводу женщина отказалась и все же родила.
Бывшая жена 63-летнего Александра Малинина не раз обвинял его в том, что из-за него дочь впадала в тяжелые депрессии и даже думала о том, чтобы покончить с жизнью! Но звезду отечественной эстрады это вряд ли трогало. К счастью, девушка нашла утешение в отчиме, который смог заменить ей биологического отца.
36-летняя Кира Евдокимова, несмотря на свой возраст, не боится экспериментов с внешностью. Сейчас непризнанная дочь артиста ходит с розовыми локонами, а ее тело в дырках – из-за пирсинга: в носу девушки красуется сережка. Стоит отметить, что, несмотря на экстравагантный образ, в Сети пользователи то и дело пишут о поразительном сходстве дочери с ее отцом.