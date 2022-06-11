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Шоу-бизнес
"Родители гордятся": работающая официантом дочь Малинина поделилась успехом в важный день

"Родители гордятся": работающая официантом дочь Малинина поделилась успехом в важный день

Дочь Александра Малинина рассказала о достижениях.
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Александр Малинин – счастливый отец двоих прекрасных детей: сына Фрола и дочери Устиньи. Накануне наследница артиста поделилась с поклонниками новой фотографией и рассказала о важном в ее жизни дне.

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21-летняя дочка певца поведала, что перешла на новый курс в университете. Девушка опубликовала в микроблог снимок, на котором она позирует в элегантном черном платье в пол, держа в руках роскошный букет цветов. "Можете меня поздравить с успешным окончанием второго курса", – подписала фотографию Устинья.

Подписчики с радостью поздравили Малинину с таким впечатляющим достижением. "Поздравляю", "Какая умница", "Молодец", "Умница", "Примите мои поздравления, могу предположить, каким трудом это достигнуто! И конечно талант!", "Поздравляю от всей души", "Поздравляю, красотка", "Вы молодец! У вас все получится", "Вы молодец! Представляю, как ваши родители вами гордятся! Вы труженица, и это видно сразу. Всех благ и удачи в будущем", "Какая умница, красавица, талантище", – написали пользователи сети.

Александр Малинин гордится своими отпрысками. Он доволен тем, что с детства научил детей трудиться и добиваться поставленных целей. Двойняшки получают образование за бугром. Дочь обучается в лондонской Королевской Академии музыки. Сын же увлекся кино и грызет гранит науки в Германии.

Стоит отметить, что отец наследников не балует. Так, чтобы иметь карманные деньги, ребята работают официантами. Малинин поддерживает двойняшек и рад, что вырастил таких самостоятельных отпрысков.

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Александр Малинин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 11 июня 2022, 12:26 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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