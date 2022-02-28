"Достоин любви": Азиза о тайном романе с Малининым

Певица Азиза шокировала правдой о любовной связи с коллегой Александром Малининым.

Звезда 90-х Азиза в последнее время часто привлекает внимание прессы скандальными подробностями личной жизни. Недавно она рассказала о расставании с молодым мужем-миллиардером, 42-летним Александром Лортэ. Пара не смогла быть вместе из-за невозможности иметь детей. По некоторым данным, Азиза не смогла родить ни с помощью ЭКО, не подошло паре и суррогатное материнство, так популярное нынче среди звезд.

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На днях всплыла новая шокирующая информация. Оказалось, что в свое время Азиза имела любовную интрижку с певцом Александром Малининым и даже имела серьезные виды на него.

Коллеги познакомились на музыкальном конкурсе в 1988 году в Юрмале. Малинин сразу положил глаз и стал ухаживать за Азизой. Любовь была настолько горяча, что спустя пару недель пара познакомила друг друга с родителями.

"Саша — прекрасный мужчина, он достоин любви", – рассказывала Азиза в одном из интервью.

Однако несмотря на всю серьезность отношений, Азиза и Малинин не поженились. Она встретила другого, а он женился на Эмме, с которой до сих пор живет. У пары, которая в браке более 30 лет, дети двойняшки – сын Фрол и дочь Устинья.

