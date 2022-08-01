"Развод неизбежен": Тяжелая жизнь на чужбине развалила брак Пугачевой и Галкина

После начала спецоперации на Украине звездная пара вместе с детьми сбежала в Израиль. Супруги находятся за границей уже несколько месяцев, и все это время народ судачит о том, что в отношениях Аллы Пугачевой и Максима Галкина не все гладко.
Не спасают от подобных разговоров даже время от времени появляющиеся в микроблоге комика публикации, на которых пара вроде бы выглядит счастливой. Нумеролог Владимир Кузнецов уверен, что на самом деле в союзе все далеко от совершенства, а камнем преткновения стали тяготы, с которыми столкнулись возлюбленные за границей.
Эксперт уверен, что с самого начала этот брак строился на деньгах, а для Аллы Пугачевой вообще стал этаким бизнес-проектом. Именно королева российской эстрады проложила Максиму Галкину дорожку к успеху, но сейчас, очевидно, что он, благодаря своим скандальным высказываниям, свернул с нее. Грустный сценарий ожидает звездную семью, если детище предприимчивой Примадонны пойдет на спад – она может просто-напросто от него отказаться.
К тому же, уверяет Владимир Кузнецов, пару питали бесконечные выходы в свет, концерты и светские тусовки. Но, перебравшись за бугор, супруги этого лишились, оставшись один на один друг с другом. В итоге, можно предположить, что тяжелая жизнь на чужбине без подпитки сторонней энергией и былого дохода разваливает звездный брак.
"Если в ближайшее время обстановка не нормализуется, в семье Галкина и Пугачевой наступят сложные времена, и тогда развод неизбежен", – вынес приговор семье нумеролог.