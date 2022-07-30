"Эпоха Примадонны ушла в закат": бросившей родину Пугачевой дали пинка под тощий зад

Музыкант Руслан Баринов считает, что Аллу Пугачеву слушают только из уважения к былым заслугам.

Артистка уехала из России вместе с мужем Максимом Галкиным сразу после начала спецоперации. Сначала семья жила в Израиле, а теперь перебралась в Латвию. Юморист устроил себе гастрольный тур по миру и, судя по всему, возвращаться на Родину не намерен.

А вот с Аллой Пугачевой не все понятно. Весной артистка уверяла, что вместе с детьми приедет в Россию к сентябрю – все-таки близнецам Гарри и Лизе нужно идти в школу. Однако источники, близкие к Примадонне, уверены: она окончательно бросила Родину и не собирается ни в какую Россию.

Впрочем, возможно, Алле Пугачевой действительно незачем приезжать. По словам музыканта Руслана Баринова, эпоха ее уже давно прошла.

"На ее счету немало песен, которые знает каждый российский слушатель. На основе их основе уже написано огромное количество ремейков, ремиксов и говорить о том, что у нее есть возможность продержаться на слуху слишком долго, весьма провально", – уверен собеседник "Дни.ру".

Как отметил музыкант, Аллу Пугачеву помнят и слушают лишь из-за уважения к заслугам перед сценой и тем ажиотажем, который она создавала артистка в свое время.

"Эпоха Великой Примадонны эстрады уже давно ушла в закат", – пнул Баринов артистку под зад.

Напомним, судя по последним фотографиям Алла Пугачева сильно похудела. Некоторые даже считают, будто звезда отощала.



