"Все ради чего?": раздавленная Рудковская взмолилась перед чужим мужиком после развода с мужем

Друг российского музыкального продюсера Яны Рудковской Николай Саркисов оказался втянут скандал с разводом. Его бывшая жена Илона Котелюх пожаловалась, что бизнесмен забрал у нее детей. Рудковская вспомнила, что и сама много лет назад оказывалась в подобной неприятной ситуации. Продюсер призвала друга немедленно отпустить детей и дать им видеться с матерью, ведь это естественно.
Напомним, в 2008 году продюсер Яна Рудковская пережила болезненный развод с миллионером Виктором Батуриным, который хотел лишить ее родительских прав. Звезда судилась с бывшим супругом пять лет за право воспитывать их общего сына Николая и его старшего брата Андрея.
Сначала детей прятали от Яны Рудковской в Калмыкии. Батурин всячески травил Рудковскую и настраивал мальчиков против матери, убеждая в ее никчемности и унижая ее намеренно.
"Мне было очень сложно реабилитировать детей после того, как я забрала их", – рассказывала Яна Рудковская.
В итоге продюсер выиграла суд с бывшим мужем, однако глубокая и незаживающая психологическая травма осталась у всех. "Все ради чего?" – не понимает Яна Рудковская. Она уверена, что мстить с помощью детей затея совершенно ужасная.