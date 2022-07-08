Все три брака распались, а жена втихаря увезла дочь в США: личная жизнь одинокого холостяка Шахназарова

8 июля Карен Шахназаров празднует юбилей. К своим 70 годам он добился успеха в карьере, прославился как кинорежиссер, снял множество культовых фильмов. Единственное, что Шахназарову не удалось – стать счастливым в личной жизни.

В первый раз Карен Шахназаров женился еще в молодости, после окончания режиссерского факультета. Кинодеятель увидел будущую супругу в кафе и решился пойти в загс сразу после выхода своего первого фильма "Добряки". Увы, рухнул брак так же быстро, как и был создан. Через полгода после свадьбы пара разошлась на доброй ноте. Тогда казалось, что у молодого и подающего большие надежды режиссера еще будет шанс найти свою половинку.

И действительно, вскоре Карен Георгиевич встретил журналиста и искусствоведа Елену. В 1983 году влюбленные поженились, спустя два года стали родителями дочки Ани, и все у них было хорошо. По крайней мере, так думал Шахназаров. Конечно, в семье бывали ссоры, но заканчивались они всегда примирением, а на закате отношений в семье и вовсе царила идиллия. Именно поэтому сценарист так удивился, когда жена тайком сбежала в другую страну.

Во втором браке Карен Шахназаров уже успел стать крупным и успешным режиссером. На экраны вышла картина "Мы из джаза", зрители были в восторге и с нетерпением ждали новых творений, а Шахназаров активно занимался карьерой. Дочке было четыре, когда кинодеятеля пригласили на фестиваль в Канны. Он вернулся спустя пять дней, но вместо дочери и жены дома его ждала записка: мол, уехала в Америку, чтобы показать Ане Диснейленд. Больше Карен Георгиевич близких не видел.

Кинорежиссер рассказывал, что никаких предпосылок к разводу у них в семье не было. Тем не менее он решил бросить поиски и оставить родных в покое. Шахназаров четко понимал, что побег был спланирован заранее и организован с чей-то помощью. Карен Георгиевич снял фильм "Американская дочь", так похожий на его собственную историю, и потерял надежду еще хоть раз увидеть наследницу. К счастью, спустя 20 лет Анна сама решила его найти.

В конце нулевых, когда Шахназаров приехал в Штаты по работе, наследница связалась с ним через знакомую журналистку. Родственники встретились и познакомились лично, а после продолжили поддерживать связь. Оказалось, что наследница Карена Георгиевича тоже связана с кино и работает директором у известных режиссеров. Однажды она даже приезжала в Россию, чтобы познакомиться с единокровными братьями.

Сыновья у кинодеятеля родились в третьем браке. В 90-х Карен Шахназаров женился на актрисе Дарье Майоровой, которая подарила ему двух наследников: Ивана и Василия. Супруги прожили вместе около 10 лет, однако и этому браку режиссера в итоге пришел конец. С бывшей женой сценарист сохранил хорошие отношения, а в жизни сыновей принимал активное участие.

Сейчас Карен Георгиевич – одинокий холостяк. Впрочем, по словам кинорежиссера, его это не слишком расстраивает. Шахназаров говорит, что ему нравится быть наедине с самим собой.