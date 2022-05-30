"Имеет полное право": Шахназаров оправдал облившую помоями Галкина Симоньян

После резких слов Симоньян в прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" Максим Галкин оказался замешан в настоящий гей-скандал. Известный российский режиссер Карен Шахназаров прокомментировал эту щекотливую ситуацию в интервью Ксении Собчак.
Судя по всему, журналистка надеялась услышать некое порицание Симоньян, позволившей себе некорректные высказывания о юмористе, но этого не случилось.
"Человек, который высказывает это, имеет полное право высказывать то, что он считает нужным," – оправдал Шахназаров облившую помоями Галкина Симоньян.
Режиссер считает, что у любого человека может быть своя точка зрения. Его оппоненты при этом совсем не обязаны с этим мнением соглашаться и вполне могут высказаться против. Что касается самого Шахназарова, то ему использование аргументов относительно сексуальной ориентации в политической дискуссии вовсе не близко, но сказать, что Симоньян не имела на это право, он тоже не может. Кроме того, ее слова могли быть вырваны из контекста.
Карен Шахназаров также не вполне понимает, почему вокруг Максима Галкина сейчас столько шума. Режиссер считает его хорошим артистом и шоуменом, но не более того. Поэтому так широко и серьезно обсуждать отъезд юмориста не стоит. Что касается громких слов Маргариты Симоньян о Максиме Галкине, то режиссер не думает, что облитый грязью шоумен как-то всерьез от этого пострадал.