"Шанс есть": вдова Кобзона рассказала о состоянии тяжелобольного Моисеева

Перенесенные инсульты сделали некогда активного Бориса Моисеева настоящим затворником.

Сегодня 68-летний артист продолжает жить в своей московской квартире, но даже прогулка возле дома теперь для мужчины – настоящее испытание. Борис Моисеев так и не смог до конца восстановиться после тяжелой болезни и ему до сих пор требуется реабилитация.

После пережитого певец не хочет повышенного внимания прессы, поэтому информация о нем лишь изредка просачивается в СМИ. Недавно о состоянии тяжелобольного Бориса Моисеева рассказала Нелли Кобзон, которая дружит с исполнителем "Голубой луны" в течение многих лет. В программе "Хватит слухов!" на телеканале ТВЦ вдова Кобзона заверила, что шанс на восстановление у ее старого друга еще есть.

"Шанс всегда есть. Я про Бориса все знаю," – уверенно заявила Нелли Кобзон.

По словам женщины, 68-летний артист не одинок: ему помогают, он всегда ухожен и накормлен. Сама Нелли Кобзон бросать друга в беде не собирается. Также известно, что за больным Моисеевым присматривает сиделка, а все необходимые продукты и лекарства приносит его директор и друг Сергей Горох.

Журналист Артур Гаспарян рассказал, что даже за годы затворничества Борис Моисеев сумел сохранить самодисциплину. У артиста четкий режим дня, которого он всегда придерживается. Не пренебрегает певец и обязательным общением в Интернете.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что врачи недолечили взмолившегося о смерти Бориса Моисеева.