"Прощается с жизнью": парализованный Борис Моисеев одной ногой в могиле

Борис Моисеев давно закончил певческую карьеру и не появляется на людях. Несколько лет назад артист перенес несколько инсультов, после которого так до конца и не оправился.
52-летний Отар Кушанашвили в свежем интервью рассказал, что сейчас происходит с Борисом Моисеевым. Как выяснилось, творчество тяжелобольного артиста запретили на Северном Кавказе. Также в этом списке оказались Ольга Бузова и Филипп Киркоров. Если насчет Бузовой и Киркорова Кушанашвили ничего не сказал, то за Моисеева вступился. По его словам, артист уже не может никак навредить публике. Он настолько немощен, что ни на кого и ни на что не влияет. Артист настолько плох, что практически стоит одной ногой в могиле.
"Борис Моисеев почти десятилетия парализован... Практически парализован. Он прощается с жизнью ежедневно", – отметил Кушанашвили в своем ютуб-шоу "Каково?!".
Напомним, первый инсульт у исполнителя песни "Голубая луна" случился в 2010 году. Через пять лет у него случился второй инсульт. Левая рука и верхняя губа у певца оказались парализованы.
В последнее время 68-летний Борис Моисеев не выходит на связь. Новости за него комментирует его директор Сергей Горох, которого недавно обвиняли в присвоении квартиры артиста в Москве.