Врачи недолечили взмолившегося о смерти Моисеева: Жмет тревожную кнопку

После перенесенных инсультов жизнь Бориса Моисеева стала похожа на кошмар.

Вот уже не один год Борис Моисеев сталкивается с ударами судьбы. Так, в 2010 году его сразил инсульт, за которым последовали серьезные проблемы со здоровьем: нарушение речи, частичный паралич. Через пять лет случился второй удар, усугубивший и без того плачевное состояние звезды. Позже певец перенес еще несколько микроинсультов, из-за которых ему пришлось чуть ли не запереться дома. Так, теперь даже прогулка в парке кажется ему непростым испытанием.

Моисеев проживает в одиночестве в своей столичной квартире. Ухаживает за ним домработница, также его регулярно навещает друг Сергей Горох, который по совместительству является директором звезды.

В апартаментах Бориса есть камера, также у артиста есть тревожная кнопка, которую он нажимает, когда нуждается в срочной поддержке. Так, он может случайно упасть на пол, ложась в постель, и не подняться без посторонней помощи. К счастью, верный друг живет поблизости и приезжает, как только Моисеев жмет тревожную кнопку.

По словам врачей, артист нуждается в восстановлении. "Есть очаг повреждения", – отмечают медики, заявляя, что он не дает Моисееву полностью оправиться. Поэтому о выздоровлении звезды говорить пока нельзя, так как его еще недолечили.

Масло в огонь недавно подлил Отар Кушанашвили, заставив поклонников певца еще сильнее переживать за его здоровье. Так, телеведущий сказал, что Моисеев давно уже парализован и каждый день прощается с жизнью, молит о смерти.