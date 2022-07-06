Не находит себе места: Несчастный Шепелев взвыл из-за потери ребенка

Дмитрий Шепелев удивил народ неожиданным заявлением.

Знаменитый телеведущий на данный момент воспитывает троих детей: Платона, рожденного покойной Жанной Фриске, Тихона, который появился в отношениях с Екатериной Тулуповой, а также ее родную дочь от прошлых отношений. Сейчас большое семейство Дмитрия Шепелева наслаждается отпуском, во время которого шоумен понял одну важную вещь.

В свободное от работы время у телеведущего появилась возможность порассуждать о своей жизни. В своем микроблоге он опубликовал серию фотографий, на которых будто не находит себе места: на одном снимке он бежит по морской воде, а на втором – сидит на камнях, задумчиво смотря вдаль. Эти кадры шоумен показал не случайно. Дело в том, что именно в отпуске он буквально взвыл из-за потери своего внутреннего ребенка.

Дмитрий Шепелев признался, что взрослым людям порой не хватает счастья. И именно у своих детей он учится любви к жизни: мол, с годами у любого человека появляется масса условностей, которые мешают наслаждаться каждым днем. Взять хотя бы отпуск: то отель не тот, то запах не устраивает, то море грязное... При этом детей такие мелочи не беспокоят.

"А ребенку нужно только, чтобы волны повыше и еще хорошо, если вареная кукуруза продается. И кто из этих двух двоих счастливее?" – высказался о счастье детей и своем несчастье Дмитрий Шепелев.