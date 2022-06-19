Сын гниющей на кладбище Фриске мечтает пойти по ее стопам: Собирать стадионы

Сын Жанны Фриске, по всей видимости, тоже решил стать артистом.

Жанной Фриске восхищались миллионы. У певицы было все: деньги, слава, признание публики, любящая семья. Увы, страшная болезнь в один момент перечеркнула всю жизнь звезды. Рак буквально сожрал артистку и не дал ей даже шанса на будущее. Так, вскоре после рождения первенца Жанна скончалась. Вот уже семь лет Фриске гниет на кладбище, а если бы не проклятая онкология, женщина могла бы воспитывать сына и наслаждаться жизнью.

Воспитанием Платона занимается супруг покойной певицы Дмитрий Шепелев. Он старается оберегать мальчика от посторонних глаз, поэтому довольно-таки редко делится снимками наследника. Накануне телеведущий сделал исключение и опубликовал в микроблок фотографию ребенка.

Платон в черной кепочке с увлечением наблюдает за происходящим на сцене. Шоумен и его сын посетили концерт рэпера Басты. "Этот парень мечтает однажды тоже собирать стадионы", – написал Дмитрий. По всей видимости, мальчик хочет пойти по стопам усопшей матери и тоже стать музыкантом. Теперь опечаленные родственники пытаются добиться возможности видеться с Платоном.

Напомним, после смерти Жанны ее супруг не смог найти общий язык с родственниками. Родители Фриске ссорились с ее экс-возлюбленным из-за наследства. Разбирательства привели к тому, что Шепелев решил оградить наследника от общения с бабушкой и дедушкой.