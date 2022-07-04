"Чувствую себя полной тряпкой": Киркоров объяснился за нажратый летом живот

Рост Киркорова – 205 сантиметров. По мнению диетологов, его идеальный вес в этом случае должен составлять около 100 килограммов. Но у Филиппа он чуть побольше...
"Я не справился с искушением "Кока-колой", с искушением "Биг-Маком", – признался в грехе чревоугодия артист. – А все потому, что хочу хорошо прожить эту жизнь и пожрать от души, получить удовольствие".
Киркоров любит хорошие застолья! Чего только стоит его юбилейный банкет в апреле в центре Москвы. Тогда многочисленным звездным гостям короля Бог послал королевских же крабов, огромных отварных раков, свежайших устриц и улиток, карпаччо из артишоков с сыром пармезан, карпаччо из осьминога, салат с подкопченной цесаркой, салат лангустом, ягненка а-ля бургиньон в красном вине и дикого тюрбо с оливками и каперсами. Черную икру подносили в ведерках. "Несколько квартир в Москве", – так Киркоров тогда оценил затраты на грандиозное торжество.
"Без еды я себя чувствую полной тряпкой – у меня просто нет энергии. И мне ее запасы надо пополнять. – сообщил исполнитель. – Хотя, когда нужно срочно похудеть – к юбилею, программе, клипу, – то есть у меня свои средства, которые эффективно применяю так, что через неделю меня никто не узнает. А сейчас у меня лето – я имею полное право отпустить себе животик – набить, нажрать и напить".