"Чувствую себя полной тряпкой": Киркоров объяснился за нажратый летом живот

Sartoria Lamberti – гастрономическое ателье, где итальянская страсть к еде встречается с итальянской любовью к моде – теперь украшают роскошные концертные наряды Филиппа Киркорова. На презентации выставки король российской эстрады появился в костюме, который, по его мнению, призван был "скрывать животик". Но отказаться от вкуснейших десертов "Роза чайная" и "Как бокал вина" все равно не смог.



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