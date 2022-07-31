Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Были абсолютно правы": Вертихвостка-жена ушла от состарившегося Николаева к новому мужику
"Хочу и делаю": съехавший от Боярской обнаглевший муж показал свой нрав
"Очень мутная история": раскрыта тайная связь погрязших в гействе Галкина и Зеленского
"Нравится?": 61-летняя Малышева оголила телеса в крошечных трусиках
партнеры
Воскресенье
31 июля
Лента новостей
17:26
"Царствие небесное": умершего Малахова помянули на телешоу
16:27
Крики, галдеж, беспробудное пьянство: Дом Пугачевой полыхает в огне
16:25
Вздулся с прожженым анусом: как ушедший сын Яковлевой провел последние дни
15:20
"Хватит!": Зараженная дрянью Королева пулей вышибла Тарзана после его кувырканий с любовницами
14:16
"Была адекватная, потом алкоголь, наркота": Разведенка Бородина показала фото без трусов
14:04
Два мосла и кружка крови: Взрезанная как свинья Поргина чахнет на глазах
13:13
"Убийство": Врезавшего фашистам Корчевникова убрали не церемонясь
12:23
"Положительный тест на беременность": Брезгующая защитой Шукшина нехило надулась
11:40
"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату
11:12
"60 миллионов": зарабатывающая на промежности Волочкова назвала цену своей ядреной кормилицы
11:08
"Мы переспали": 58-летняя Лолита цветет от счастья после ночи на даче с молодым красавцем
10:46
"Кончились деньги": вышвырнутый на улицу Газманов запел на вокзале ради крошки хлеба
10:26
"Большой беременный живот": гульнувшая с мужиком на даче Лолита по уши вляпалась
09:59
Один муж изменял, другой пропивал все деньги: почему личная жизнь Эдиты Пьехи пошла под откос
09:51
Готовая отдаться за 5 рублей Долина бросилась ублажать органы возбужденных клиентов: Целый месяц уговаривали
09:47
"Наконец-то!": 60-летний Лепс ждет ребенка от молодой красотки
08:03
Костюшкин, Катина, Проклова: артисты, пережившие изнасилование
06:24
Семь раз отмерь: три самых опасных пластических операции
04:23
Чудо: на Валааме сняли на видео плавающих лосей
02:21
У берегов Калифорнии кит проглотил двух человек – видео
00:01
Омельянов день: что нельзя делать 31 июля 2022 года
22:11
Комплименты, которые девушки хотят слышать чаще
20:07
Муцениеце, Заворотнюк, Орбакайте: кого из звезд поколачивали мужья
18:10
"Ненавижу русских": Консул Норвегии разразилась нецензурной бранью в отеле Мурманска
17:12
"Ангел приснился": Предавшийся ласкам с израильским красавчиком Шифрин заговорил о смерти
17:00
Разъяренная россиянка устроила засаду с тухлыми яйцами на концерте Галкина: Они все пожалеют
15:59
Киркоров разорвал все связи с предавшей Родину Пугачевой: Сделал выбор
15:48
Перекошенное тело Бузовой без штанов обнаружили посреди дороги: Помянем
15:13
"Груда костей": Иссохшая Гагарина довела народ до блевотины
14:56
Шок! 44-летняя Толкалина вывалила голую грудь посреди улицы
14:21
Тихоня Цымбалюк-Романовская охомутала нового мужика по советам Джигарханяна: Сделала такой ход
13:53
"Охамели!": запачкавшаяся связью на стороне жена Газманова сорвалась на крик
13:42
Любит резиновые пенисы: Развратник принц Уильям угодил в секс-скандал
12:40
"Забыла, когда и где берет": Ублажавшую россиян Сердючку подняли на вилы
12:26
"Эпоха Примадонны ушла в закат": бросившей родину Пугачевой дали пинка под тощий зад
11:36
"Когда захотела, тогда и выпила": Нетрезвая Волочкова плюнула в недоброжелателей
11:09
Известная телеведущая проехалась по сменившей внешность Гузеевой: Старше своего возраста
11:09
Народ бьет тревогу! Куда пропал муж онкобольной Заворотнюк после слухов о романе на стороне
09:59
"Ей помогают доктора": истерзанную Бузову утыкали иголками
08:35
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
06:03
На севере Москвы построят крупный ЖК
04:10
"Не позволю издеваться!": сын Мика Джаггера поддержал жертву насилия после разрыва с бывшим
02:27
Жилье на этапе котлована на 16% дороже
00:07
Маринин день: народные приметы 30 июля
23:34
Не пущу на порог: знаменитая ясновидящая отказалась принять ошарашенного Киркорова
22:04
Униженная Собчак смешала с грязью любителя "задних" утех Баскова: Ловелас-п***
21:48
Легенда русского балета: сколько будет потрачено на похороны Цискаридзе
21:20
"Опять мозоли": Вцепившаяся в кривой сучок Лолита ублажала молодого любовника сутки напролет
20:57
Сбежавшую из психушки Литвинову облили помоями в Эстонии: Не по пути с такими людьми
20:18
Ошарашенная изменой Карпович ужаснула побоями после расставания с Прилучным: Жуткая грызня
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Перетянутое до предела лицо довело до блевоты фанатов Гузеевой: Не живое абсолютно
Тихоня Цымбалюк-Романовская охомутала нового мужика по советам Джигарханяна: Сделала такой ход
Разъяренная россиянка устроила засаду с тухлыми яйцами на концерте Галкина: Они все пожалеют
"Эпоха Примадонны ушла в закат": бросившей родину Пугачевой дали пинка под тощий зад
"Давно нет в живых": Могилу Пьехи снесли на кладбище за неуплату
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Царствие небесное": умершего Малахова помянули на телешоу

"Царствие небесное": умершего Малахова помянули на телешоу

В эфире федерального канала вспомнили покойного Малахова.
прочитано 230 раз

Шоу "Песни от всей души" – уникальный проект, в котором можно не только насладиться любимыми песнями, но и услышать трогательные истории, которые связаны с ними. Участниками программы становятся как известные артисты, так и простые люди, которые рассказывают о своей жизни. Это делает передачу по-настоящему теплой и домашней.

ПО ТЕМЕ

"Нужно срочно лечить": Жена больного Малахова назвала причину его вылета из России

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Недавней гостьей телешоу стала Татьяна Буланова. Вокалистка проникновенно исполнила песню "Прощайте, скалистые горы". Энергетика артистки настолько захватила зал, что гости хором начали подпевать ей. В этот момент их глаза искрились от счастья.

Как оказалось, эта песня много значит для Андрея Малахова. Шоумен признался, что его покойный отец, Николай Дмитриевич Малахов, плакал, слушая эту мелодию. Ведь родитель звезды служил на флоте, а потому эта композиция с особой силой отзывалась в его сердце. "Царствие небесное", – почтил сын умершего Малахова-старшего на телешоу.

После выступления Булановой ведущий программы решил немного познакомить зрителей с историей этой композиции. Так, песня посвящена Великой Отечественной войне и тем, кто защищал нас от фашистов, и стала настоящим гимном, который объединил не одно поколение.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Кадр из программы "Песни от всей души"/ Россия 1/https://smotrim.ru/brand/67561
Автор: 31 июля 2022, 17:26 Источник: "Песни от всей души" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Жесткие события": горькие потери посыпались на голову Яковлевой после ухода сына

Что с ней происходит?
Шоу-бизнес

"Большой беременный живот": гульнувшая с мужиком на даче Лолита по уши вляпалась

Только этого не хватало!
Шоу-бизнес

"Наконец-то!": 60-летний Лепс ждет ребенка от молодой красотки

Певец принимает поздравления
Шоу-бизнес

"Положительный тест на беременность": Брезгующая защитой Шукшина нехило надулась

Вот те на!

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022 года

Здоровье

В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти
В России растет доля более заразных вариантов "омикрона". Ждать ли новых ограничений?
Москвичей призвали снова носить маски в помещении

Спорт

"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением
"Сумасшедшая любовь": Гладилин раскрыл правду о карьере в "Спартаке"

Регионы

Необычное явление: бабочки непарного шелкопряда атакуют Подмосковье
Мертвое тело ребенка извлекли из выгребной ямы в Самарской области
В Шатуре тонувшей женщине потребовалась помощь спасателей
"Задымился трамвай": в Екатеринбурге парализовало движение транспорта
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+