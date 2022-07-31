"Царствие небесное": умершего Малахова помянули на телешоу

В эфире федерального канала вспомнили покойного Малахова.

Шоу "Песни от всей души" – уникальный проект, в котором можно не только насладиться любимыми песнями, но и услышать трогательные истории, которые связаны с ними. Участниками программы становятся как известные артисты, так и простые люди, которые рассказывают о своей жизни. Это делает передачу по-настоящему теплой и домашней.

Недавней гостьей телешоу стала Татьяна Буланова. Вокалистка проникновенно исполнила песню "Прощайте, скалистые горы". Энергетика артистки настолько захватила зал, что гости хором начали подпевать ей. В этот момент их глаза искрились от счастья.

Как оказалось, эта песня много значит для Андрея Малахова. Шоумен признался, что его покойный отец, Николай Дмитриевич Малахов, плакал, слушая эту мелодию. Ведь родитель звезды служил на флоте, а потому эта композиция с особой силой отзывалась в его сердце. "Царствие небесное", – почтил сын умершего Малахова-старшего на телешоу.

После выступления Булановой ведущий программы решил немного познакомить зрителей с историей этой композиции. Так, песня посвящена Великой Отечественной войне и тем, кто защищал нас от фашистов, и стала настоящим гимном, который объединил не одно поколение.