"Нужно срочно лечить": Жена больного Малахова назвала причину его вылета из России

Недавно в Сети появились слухи об эмиграции шоумена, будто он покинул Росиию и больше не собирается возвращаться. Андрей Малахов оперативно опроверг их, а также в ситуацию вмешалась его супруга Наталья.
Женщина связалась с представителями телеграм-канала "Антиглянец" и сообщила, что ведущий действительно вылетел из страны, но всего лишь на время классического отпуска. Эта новость, бесспорно, обрадовала паникующую публику. А вот фотография, присланная Натальей, стала поводом для очередного беспокойства.
Как передает ЭГ, на снимке запечатлены ноги Андрея Малахова и его жены. Из-за этого кадра наблюдательные пользователи Сети раскрыли болезнь шоумена — онихомикоз или попросту грибок ногтей. Невооруженным взглядом видно, что состояние пластины на большом пальце ноги телеведущего оставляет желать лучшего. Об этом говорят желтый цвет ногтя и характерные прожилки, являющиеся признаком поражения.
Грибок — заболевание распространенное и трудно поддающееся лечению, поэтому звездный мужчина вызвал немало сочувствия. Россияне пожелали Андрею Малахову здоровья и посоветовали быстрее заняться решением проблемы. "Андрюше нужно срочно лечить грибок на ногтях", — говорится в одном из комментариев на просторах Сети.