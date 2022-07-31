"60 миллионов": зарабатывающая на промежности Волочкова назвала цену своей ядреной кормилицы

Балерина всея Руси не каждому по зубам. Анастасия Волочкова похвасталась сверкающей выпуклостью.

Звездная блондинка любит эпатировать публику растяжкой и шпагатами. Из года в год знаменитость раздвигает ноги направо и налево, увеличивая капитал. Анастасия Волочкова остается на слуху, благодаря самоиронии и вездесущей промежности, которую не видел только ленивый.

По сути "междуножный храм", как его называет Никита Джигурда, помогает звезде зарабатывать крупные суммы. Условно говоря, это ее товарный знак, помогающий набирать популярность в сфере шоу-бизнеса.

Однако не только причинное место помогает артистке держаться на плаву. Красотка поддерживает презентабельный имидж, чтобы привлекать богатых спонсоров и щедрых заказчиков. Есть у нее ядреная кормилица — дорогущая побрякушка в виде массивного перстня. Эту вещицу Анастасия Волочкова надевает для высокого статуса в обществе, влияющего на достаток.

Знаменитость посетила шоу "Вечерний лайк", где раскрыла стоимость драгоценности, которую надевает на пальчик. Оказалось, блестящая безделица не каждому по карману. "60 миллионов", — гордо назвала цену изделия Анастасия Волочкова.

Подлинность украшения проверять не стали, поверили звезде на слово. Наверняка балерина получила его в подарок, ведь у нее немало кавалеров с большими амбициями. Анастасия Волочкова не сближается с кем попало, везет только избранным. Правда, хейтеры поговаривают, что она сама платит мужчинам за интимные радости.