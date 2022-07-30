"Когда захотела, тогда и выпила": Нетрезвая Волочкова плюнула в недоброжелателей

Анастасия Волочкова частенько могла себе позволить прийти на светские мероприятия подшофе, из-за этого злые языки начали распускать слухи, будто звезда страдает от алкогольной зависимости. Сама же артистка не любит критику в свой адрес, а потому всем недоброжелателям отвечает в гневной форме.
Накануне балерина вновь сцепилась с хейтерами. Она с гордостью заявила, что является Анастасией Волочковой и ей нравится, что ее обсуждают. "Когда захотела, тогда и выпила! Это мое право", – плюнула разгневанная женщина в недоброжелателей. Она также посоветовала людям, которые ее осуждают, сперва выйти на сцену Большого театра, а потом уже что-то о ней говорить.
Также она посоветовала злопыхателям заниматься собственной жизнью и пожелала всем счастья и добра. "Умейте прощать", – заявила она в эфире одного шоу, куда и пришла подшофе.
Напомним, Анастасия Волочкова в последнее время нередко попадала во всевозможные скандалы. Так, недавно на нее жаловались соседи, из-за того, что прима справляла нужду прямо на участке. Сама же звезда считает, что обществу давно пора уже привыкнуть к ее "моде по-волочковски".