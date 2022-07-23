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Шоу-бизнес
Визжала как потерпевшая: шаловливые пальчики Джигурды проникли в "междуножный храм" Волочковой

Визжала как потерпевшая: шаловливые пальчики Джигурды проникли в "междуножный храм" Волочковой

Роскошный Никита Джигурда порезвился в компании двух блондинок. Одной из них оказалась Анастасия Волочкова.
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Никита Джигурда — народный артист Чеченской Республики, заслуженный артист Кабардино-Балкарской АССР и самец в самом расцвете сил. Женщины тают рядом с ним как мороженое. Вот и Анастасия Волочкова не удержалась — доверилась крепким рукам.

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Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

61-летний актер появился перед камерой с двумя красотками. Помимо королевы шпагата, компанию ему составила телеведущая Анастасия Ивлеева. Мужчина ласково приобнял спутниц и произнес торжественную речь. Первая часть звучала неразборчиво, зато вторую сопровождали интимные прикосновения.

"Небо у нас в сердце! Ну и в междуножных храмах наших богинь!"— заявил Никита Джигурда и провел шаловливыми пальчиками по лобку каждой блондинки. Судя по эмоциям Анастасии Волочковой, артист все-таки не промахнулся и проник куда было надо. Балерина согнулась от смеха и завизжала как потерпевшая.

Светская львица оделась подобающе веселому развлечению. 46-летняя дива вывалила пышную грудь из глубокого декольте, а срам обтянула тонкой тканью — нечего скрывать красоту!

Как Никита Джигурда далее развлекал своих спутниц, история умалчивает. Главное, что Анастасия Волочкова испытала экстаз и не подмочила свою репутацию, как в прошлом году под елочкой. Глядишь на нее и думаешь: ради этого стоит жить!

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Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2022, 18:32 Источник: Телеграм-канал Анастасии Волочковой ✓ Надежный источник
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