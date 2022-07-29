"Не видит": Престарелая Пугачева теряет деньги из-за страшной болячки

Вскрылась информация о том, куда ежемесячно уходят деньги Аллы Пугачевой.

Как известно, Примадонна российской эстрады уже несколько месяцев живет за границей. После начала спецоперации на Украине она укатила в Израиль, прихватив с собой мужа и детей. Если Максим Галкин успел найти себе кормушку в виде концертов, на которых поливает грязью свою родину, то как зарабатывает вдали от дома Алла Пугачева, неизвестно.

Стоит признать, что успех артистки все же ограничивается Россией – здесь ее знают, любят и боготворят. Правда, после побега за границу, у кого-то теплые чувства к ней определенно закончились. Не исключено, что и за пределами страны у королевы шоу-бизнеса есть поклонники, но будет ли ее талант так же востребован, как дома?

К счастью, у Аллы Пугачевой, как и у любого престарелого гражданина нашей страны, есть спасательная подушка. Примадонне платят пенсию! Правда, ее сумма не на много больше, чем у среднестатистического россиянина. Ежемесячно Пенсионный фонд перечисляет на счет артистки примерно 50 тысяч рублей.

Однако в сложившейся ситуации эти деньги супруге Максима Галкина не помогут. И дело не в их небольшом размере, а, скорее, в том, что достаются они другому человеку. Как оказалось, певица теряет деньги из-за страшных болячек своей поклонницы, у которой инвалидность – именно ей и перечисляется пенсия звезды.

"Алла Борисовна этих денег не видит, – подтвердила ее директор Елена Чупракова.