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Шоу-бизнес
"Я мучилась": Изменившаяся до неузнаваемости Чехова сделала откровение о жертвах ради фигуры

"Я мучилась": Изменившаяся до неузнаваемости Чехова сделала откровение о жертвах ради фигуры

Анфиса Чехова поведала о своих страданиях во время попыток скрыть полноту.
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Вернувшаяся в Россию Анфиса Чехова посетила светский раут, где поразила всех своим внешним видом. Женщина похудела и буквально изменилась до неузнаваемости. Теледива облачилась в расшитое стразами платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Женщина отметила, что такие наряды подчеркивают недостатки фигуры при их наличии, поэтому раньше она бы точно не решилась на такое. По словам звезды, блестящие платья подходят только худым дамам.

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 Анфиса Александровна Чехова

Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Однако теперь Анфиса кардинально изменила точку зрения. Она отметила, что женщины с формами сейчас популярны. Поэтому обладательницам округлых бедер и аппетитной груди можно смело надевать сверкающие наряды. Чехова также отметила, что раньше ради таких костюмов она пользовалась корсетами, пытаясь утянуть свою фигуру. "Я мучилась", – вспоминает звезда, рассказывая о том, на какие жертва она шла ради фигуры.

Женщина заявила, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше, потому что пропала необходимость носить утягивающее белье. Она отметила, что надевать одежду на голое тело – замечательное чувство. А еще приятнее не втягивать живот, пытаясь выглядеть худее на людях. По словам Чеховой, она стала ощущать легкость бытия, сбросив лишние килограммы. Анфиса также отметила, что не изнуряла себя голодом, а просто научилась слушать свой организм и бережно к нему относиться.

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Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 июля 2022, 13:37 Источник: "7Дней.ру" • Требует проверки
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