"Моя любовь": светящаяся Чехова предъявила миру новорожденного

Анфиса Чехова воспитывает сына Соломона Баблишвили. Однако у нее есть и еще одна отдушина в виде крохотного малыша.

Российская теле– и радиоведущая Анфиса Чехова активно развивает соцсети и общается с поклонниками. Она часто рассказывает о своей жизни и публикует домашние снимки.

На днях Чехова порадовала фанатов радостной новостью. Одному из членов ее семьи исполнилось три годика. Поклонники не ожидали увидеть такое чудо и просто растаяли от милоты.

"Ровно три года назад это чудо появилось на свет. Никто тогда не догадывался, что из этой малышки вырастет такая смышленая, забавная и добрая картоха. Расти большой, не будь лапшой, моя любовь!" – ласково написала Анфиса Чехова.

К публикации ведущая прикрепила фото именинницы. Это ее любимица, собачка, которую она шуточно зовет по кличке Картошка. По словам Чеховой, животное не устает удивлять ее своей любознательностью и умом.

"Когда я пришла выбирать Картошку, мне показали несколько щенков. Но только она была себе на уме. Любознательная, активная, независимая. Она шныряла по всем углам и явно искала смысл своего существования. Я решила ей помочь. И теперь смысл ее существования – радовать меня своими милыми глазками, забавными причудами, булочными ароматиками, пукалками, хрюкалками и мужицким храпом", – рассказала Чехова.