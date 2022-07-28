Шведская семья? Любителей извращенств Собчак и Богомолова застукали втроем с горячей штучкой

Ксения Собчак сейчас находится на отдыхе в Турции. Она активно делится с фанатами фотографиями и видео с роскошной арендованной виллы, но на днях у фанатов появились вопросы. Дело в том, что ведущая засветила на кадрах лишнее. На одном из фрагментов видео мелькнула странная посторонняя женщина в леопардовом одеянии.
"Кто она?"; "Мне тоже интересно, кто эта женщина", – написали фолловеры в комментариях.
Поклонники заподозрили неладное. Неужто прожившие в браке три года Собчак и Богомолов решили разнообразить свое существование и попробовать пожить шведской семьей? Кто знает, вполне возможно, ведь их свадьба была полна всяких извращенств – гробы, катафалк и стриптиз невесты на глазах у всех приглашенных.
Как выяснилось, вместе с Ксенией Собчак и ее сыном Платоном отдыхает 11-летняя дочь Константина Богомолова Анна. Вполне возможно, что на видео была именно она. Однако Ксения Собчак оставила без ответа вопросы фанатов, так что тема открыта. Там же находится и сам режиссер Константин Богомолов. По прибытию в Турцию он заявил фанатам, что жена изменяет ему. Фанаты подумали, что муж поймал 40-летнюю жену с поличным. Но режиссер отметил, что измена была с солнцем и морем.