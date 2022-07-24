"Ничего себе": Любителя "задних" утех Баскова застали за поцелуем с известным блогером

Николай Басков шокировал народ, слившись в поцелуе с популярным блогером.

Николай Басков – завидный жених, у которого есть все, о чем только можно мечтать. Однако, к сожалению, отношения у золотого голоса России не складываются. Певец признается, что женщины часто относятся к нему потребительски, из-за чего он с ними расстается.

Однако есть и те, кто вообще не считает, что артисту нужна женщина. Так, Рустам Солнцев убежден, что звезда эстрады является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации, назвав его любителем "задних" утех.

Накануне Басков вновь угодил в скандал – на этот раз его застали за поцелуем с известным блогером. Произошло это во время проведения в Москве фестиваля VK Fest. Об этом сообщает один из Telegram-каналов. "Пранк, который вышел из-под контроля", – так подписано видео.

Певец посетил мероприятие и подозвал к себе Настю Ивлееву, которая в тот момент стояла на сцене. "Дай я тебя поцелую хотя бы", – говорит артист. Как только девушка подошла и наклонилась к нему, он страстно ее поцеловал в самые губы. Присутствующие были в шоке от такого. Даже сама Ивлеева не смогла сдержать эмоций. "Ничего себе", – заявила теледива, широко раскрыв рот от удивления.