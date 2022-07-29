Ошарашенная изменой Карпович ужаснула побоями после расставания с Прилучным: Жуткая грызня

По крайней мере, так поговаривают сплетники. Никто из этой истории не подтверждал информацию о романе, но внимательные поклонники проводили целые расследования, чтобы вывести скрытную Мирославу Карпович на чистую воду.
Однако сохранить отношения парочке, судя по всему, не удалось. В последнее время звезда "Закрытой школы" много времени проводит с коллегой по творческому цеху Зепюр Брутян – собственно, это и стало поводом для слухов о закрутившимся романе между актерами и одиночестве исполнительницы главной роли в "Папиных дочках".
Брошенная Мирослава Карпович, кажется, пошла по стопам Ольги Бузовой и запела! После расставания с Павлом Прилучным она представила свою первую песню и показала свежий клип. В дуэте с исполнителем LYNX актриса рассказала историю о кризисе в отношениях пары, которая когда-то была счастлива. А причиной их разлада стало предательство.
В клипе звезда "Папиных дочек" сыграла ошарашенную изменой любимого девушку. В порыве гнева между ней и партнеров завязывается жуткая грызня, переходящая в драку. Многих наверняка ужаснули кадры побоев: хрупкая Мирослава Карпович ударяет мужчину, а он ее в ответ!
Поклонники актрисы позитивно отнеслись к ее новому опыту. Комментируя дебют актрисы, они также не забыли вспомнить ее бывшем возлюбленном.
"Да, для Прилучного эта девушка слишком духовно сложна и глубока к пониманию" – написал кто-то из фанатов Мирославы Карпович.