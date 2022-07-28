"В постели ублажать старикана": продавшую себя жену Диброва выдрали как сидорову козу

Союз 62-летнего Дмитрия Диброва и его 33-летней супруги Полины вызывает у людей противоречивые чувства.

Кто-то искренне рад, что влюбленные смогли обрести свое счастье, несмотря на внушительную разницу в возрасте. Другие же считают такой брак "ужасающим мезальянсом". Именно так назвала союз Дмитрия Диброва блогерша Лена Миро.

На своей странице в LiveJournal Миро взялась порассуждать о мотивах молодой супруги телеведущего и пришла к выводу, что Полина, продав себя, совершила откровенно плохую сделку. Блогерша еще способна хоть как-то понять, когда молодухи выходят за пожилых, но очень богатых мужчин – тех, чье состояние начинается как минимум от миллиарда долларов, а лучше нескольких.

В данном случае речь о таких суммах, судя по всему, не идет. На примере необдуманно поступившей жены Диброва Миро посоветовала своим подписчицам, если уж и менять молодость на деньги, то хотя бы на такие, которые дают настоящую власть.

Фолловеры Миро активно поддержали тему в комментариях и словами буквально выдрали продавшую себя жену Диброва как сидорову козу.

"Не хочу миллиарды, если надо будет в постели ублажать старикана. Подташнивать начинает, как представлю", " У всего есть цена, а уж у женских особей и подавно", "Миллиардеров на всех них не хватит. С Димой она ради денег и комфортной жизни," – разоблачили женщину фолловеры.

Впрочем, кто-то все же постарался оправдать Полину, отметив, что небогатые девушки из провинции легко соглашаются продать молодость и за гораздо меньшие суммы, чем те, что есть у Дмитрия Диброва.