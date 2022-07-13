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Шоу-бизнес
"Кайф!": молодая жена Диброва вывалила голую грудь при всем честном народе

"Кайф!": молодая жена Диброва вывалила голую грудь при всем честном народе

Жена Диброва подразнила фанатов сочными формами на пляже.
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Полина Диброва — российская фотомодель, победительница конкурса красоты и жена телеведущего Дмитрия Диброва. Сегодня она успешная бизнесвумен, которая умело совмещает домашние обязанности и работу.

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Полина Диброва родила троих детей, но это не мешает ей выглядеть блестяще. На днях она в очередной раз подтвердила это в своем аккаунте, опубликовав свежее фото. В кадре 33-летняя жена Диброва предстала в открытом раздельном купальнике, вывалив полуобнаженную грудь и широко улыбаясь.

Модель отдыхала с подругами в родном Ростове-на-Дону. Диброва отметила, что на реке ей отдыхается не хуже, чем на море.

"Нет, это не морское побережье. Это Дон батюшка! Никогда не думала, что буду с такой охотой прыгать в воду. Кайф", – написала Диброва.

Фанаты с удовольствием пролистали серию пикантных снимков.

"Полина, секси красавица"; "Полина, выглядите сногсшибательно"; "Полина, пресс огонь"; "Полина, вы в отличной форме, и не скажешь, что мама троих детей, какая вы молодец, ну и тренеру респект"; "Ну ничем не хуже моря"; "Ухххх!"; "Полина, кубики прям пресса", – написали фанаты.

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Полина Диброва. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 13 июля 2022, 12:05 Источник: соцсети • Требует проверки
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