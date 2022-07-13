"Кайф!": молодая жена Диброва вывалила голую грудь при всем честном народе

Полина Диброва — российская фотомодель, победительница конкурса красоты и жена телеведущего Дмитрия Диброва. Сегодня она успешная бизнесвумен, которая умело совмещает домашние обязанности и работу.
Полина Диброва родила троих детей, но это не мешает ей выглядеть блестяще. На днях она в очередной раз подтвердила это в своем аккаунте, опубликовав свежее фото. В кадре 33-летняя жена Диброва предстала в открытом раздельном купальнике, вывалив полуобнаженную грудь и широко улыбаясь.
Модель отдыхала с подругами в родном Ростове-на-Дону. Диброва отметила, что на реке ей отдыхается не хуже, чем на море.
"Нет, это не морское побережье. Это Дон батюшка! Никогда не думала, что буду с такой охотой прыгать в воду. Кайф", – написала Диброва.
Фанаты с удовольствием пролистали серию пикантных снимков.
"Полина, секси красавица"; "Полина, выглядите сногсшибательно"; "Полина, пресс огонь"; "Полина, вы в отличной форме, и не скажешь, что мама троих детей, какая вы молодец, ну и тренеру респект"; "Ну ничем не хуже моря"; "Ухххх!"; "Полина, кубики прям пресса", – написали фанаты.