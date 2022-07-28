Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке

Российский телеведущий Дмитрий Дибров женат на фотомодели и бизнес-леди Полине, которая младше его на 29 лет, но Дибров полностью уверен, что жена всегда предпочтет его всем остальным поклонникам. Супруга же успешно совмещает домашние обязанности и свое дело. Полина Диброва черпает вдохновение в гармоничной жизни с сыновьями и мужем.
На днях состоялся светский ланч "Готовим со вкусом", на котором появились многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди гостей был и молодящийся и неузнаваемый Дмитрий Дибров со своей женой. 62-летний ведущий предстал в льняной рубашке и в просторых черных штанах, напоминающими мешок. Он подобрал для себя образ денди. Также он завершил образ крупными очками в черной оправе.
33-летняя Полина же сияла в легком элегантном сарафане с широкими лямками в цветочную расцветку и в широкополой летней шляпе, украшенной атласной лентой. Полина приготовила лагман из лисичек с эстрагоном.
Звезды учились готовить вкусные блюда из высокой кухни. Конечно же, для многих это была отличная возможность показать себя.
Также гости мероприятия приготовили сахарные мозговые косточки с говяжьим тар-таром из брянской говядины. Вокруг изысканного блюда собрались десятки людей. Разрубленное ножом тело коровы восхитило гостей праздника.