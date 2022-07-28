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Шоу-бизнес
Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке

Тело разрублено ножом: неузнаваемого Диброва нашли в черном мешке

Десятки людей собрались вокруг зрелища. Звезды шептались за спиной о произошедшем.
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Российский телеведущий Дмитрий Дибров женат на фотомодели и бизнес-леди Полине, которая младше его на 29 лет, но Дибров полностью уверен, что жена всегда предпочтет его всем остальным поклонникам. Супруга же успешно совмещает домашние обязанности и свое дело. Полина Диброва черпает вдохновение в гармоничной жизни с сыновьями и мужем.

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

На днях состоялся светский ланч "Готовим со вкусом", на котором появились многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди гостей был и молодящийся и неузнаваемый Дмитрий Дибров со своей женой. 62-летний ведущий предстал в льняной рубашке и в просторых черных штанах, напоминающими мешок. Он подобрал для себя образ денди. Также он завершил образ крупными очками в черной оправе.

33-летняя Полина же сияла в легком элегантном сарафане с широкими лямками в цветочную расцветку и в широкополой летней шляпе, украшенной атласной лентой. Полина приготовила лагман из лисичек с эстрагоном.

Звезды учились готовить вкусные блюда из высокой кухни. Конечно же, для многих это была отличная возможность показать себя.

Также гости мероприятия приготовили сахарные мозговые косточки с говяжьим тар-таром из брянской говядины. Вокруг изысканного блюда собрались десятки людей. Разрубленное ножом тело коровы восхитило гостей праздника.

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Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press
Автор: 28 июля 2022, 10:27 Источник: соцсети • Требует проверки

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