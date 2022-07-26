Зачем бесстыдница Лолита трясет голыми телесами при всем честном народе: Раскрыта правда

Кажется, что у Лолиты вообще нет комплексов!

Жгучая брюнетка никогда не была уж очень стройной, но это не мешает ей примерять на себя откровенные наряды. Было время, когда на одном мероприятии она выступила в прозрачном комбинезоне, который, безусловно, шокировал народ и сделал Лолиту интернет-мемом.

Но на этом эпатажные выходы на сцену артистки не закончились На днях она снова отличилась, появившись на сцене без нижнего белья! Когда звезда вышла к зрителям, многие заметили, что на ней нет ни лифчика, ни трусов. Благо, исполнительница хита "На Титанике" прикрылась белым обтягивающим платьем. Однако его тонкая ткань не спрятала от зрителей ее пикантных частей тела. В итоге во время своего выступления бесстыдница Милявская потрясла перед толпой голыми телесами.

Да, смелости жгучей брюнетки можно только позавидовать! Тем не менее, многих россиян однозначно интересует вопрос: зачем артистка выперлась на сцену в таком откровенном наряде? Раскрыть правду о причинах такого поведения Лолиты поспешила психолог Фарида Красавкина. Она разглядела в ее действиях желание направить на себя взгляды мужчин.

"Ее внешний вид говорит о том, что ей не хватает внимания со стороны противоположного пола, так как она всячески демонстрирует полуобнаженный вид, а это – подача сексуальности", – говорит специалист.

Образ певицы, считает психолог, к тому же проецирует ее внутреннее состояние: таким способом Лолита заявляет миру о своей независимости от правил и буквально кричит о том, чтобы ее принимали со всему плюсами и минусами.