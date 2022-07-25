Ни трусов, ни лифчика: развязная Лолита потрясла голыми телесами перед толпой

58-летняя Лолита Милявская не устает будоражить умы поклонников.

Накануне Лолита выступала на музыкальном фестивале VK Fest! К появлению на этом мероприятии певица тщательно подготовилась. Звезда выбрала оригинальный белоснежный наряд, состоящий из обтягивающего платья в пол и такого же плаща-накидки. Судя по всему, белье под таким нарядом Лолите Милявской показалось лишним.

Когда знаменитость вышла на сцену, многие зрители заметили, что на развязной певице нет ни трусов, ни лифчика. Во время своего выступления раскрепощенная Лолита смело потрясла перед толпой голыми телесами, прикрытыми тонкой тканью платья. Впрочем, благодарные поклонники легко простили звезде эту вольность за ее харизму и талант.

Когда Милявская опубликовала кадры с выступления в своем телеграм-канале, на нее так и посыпались комплименты от восхищенных фанатов.

"Вы как фея из сказки", "Выглядите шикарно!", "Вау!!! Вот это платье!!!", "Вот это наряд!", "Выглядите сногсшибательно!!! Белый вам очень к лицу" – написали фолловеры.

Кто-то даже не побоялся сравнить 58-летнюю певицу с Золушкой из сказки, которая преобразилась для королевского бала. Только в случае с Лолитой люди решили, что чудесные перемены во внешности певицы произошли после расставания с молодым мужем.

Сама Лолита Милявская, судя по всему, тоже осталась довольна своим выступлением на VK Fest. Певица назвала это мероприятие настоящим праздником в мире современной музыки и поблагодарила всех организаторов.