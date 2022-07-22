"Нужно начать лечение": корчащейся в муках отекшей Лолите вынесли приговор

На днях 58-летняя Лолита Милявская выступила в Санкт-Петербурге. Послушать артистку пришла толп. Однако отдаться поклонникам полностью певица не смогла из-за боли, которую испытывала на протяжении всего выступления. Дело в том, что двумя днями ранее знаменитость "навернулась в Москве перед сценой".
Милявская из-за растяжения ноги не смогла надеть каблуки. А когда настало время собирать букеты цветов от фанатов, Лолита не смогла скрыть боль и скорчила лицо. Она показала мимикой, какой дискомфорт испытывает. О последствиях певицу предупредил врач Александр Евдокимов, пообщавшись с журналистами.
Специалист считает, что Лолите следует срочно принять меры. "Нужно как можно быстрее начать лечение", – сказал он. По словам Евдокимова, необходимо приложить что-то холодное, чтобы избавиться от отечности. Также нужно использовать противовоспалительные мази. Так отек спадет в течение нескольких дней.
При этом неясно, насколько серьезная травма у Лолиты. Специалист предупредил артистку о последствиях несчастного случая и, образно говоря, вынес приговор. Мол, восстановление может занять месяц. Стало быть, Милявская еще долго не сможет выступать перед публикой, не думая о болях.