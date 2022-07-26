"Исчезла из моей жизни": брошенный на произвол судьбы ребенок Пугачевой объявился в зрелом возрасте

Алла Пугачева в течение многих лет имела едва ли не решающее слово в российском шоу-бизнесе.

Многие молодые артисты мечтали о покровительстве Примадонны и обращались к ней за помощью, зная, что своей властью она может сделать многое. Ярослав Дронов, ныне широко известный как певец Shaman, в отличие от таких своих коллег не стал обращаться за помощью к Алле Пугачевой, хотя вполне мог бы.

Еще в 2013 году молодой исполнитель принимал участие в шоу Примадонны "Фактор А". На проекте артистка явно благоволила к этому талантливому музыканту, который годился ей в дети или даже во внуки. На концертах звезда очень хвалила Дронова, подчеркивая, что он своим талантом превзошел все ее ожидания.

Своими воспоминаниями о работе с певицей несостоявшийся ребенок Пугачевой поделился в ютуб-шоу "Алена, блин!", где он объявился недавно, будучи уже в зрелом возрасте – 30 лет. Shaman не стал отрицать, что он был любимчиком Примадонны на проекте. При этом музыкант признался, что после шоу он ни разу не обращался к Алле Борисовне за помощью. Сама же певица после проекта тоже не связывалась с ним и помощь не предлагала, тем самым практически бросив ребенка на произвол судьбы.

"После того, как проект закончился, она исчезла из моей жизни," – признался Дронов.

Впрочем, в последнее время Алла Пугачева исчезла и из жизни многих других россиян, покинув родину. После начала спецоперации певица с семьей переехала в Израиль. Недавно же появилась информация о планах Аллы Пугачевой по переезду в США – сообщает телеканал "360".