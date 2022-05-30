"Зарабатывайте сами": строгая Жасмин подарит сыну на свадьбу шиш с маслом

Михаилу – сыну певицы Жасмин от первого брака – идет 26-й год. До сих пор он не был женат, но, кажется, скоро все изменится. Подробности 44-летняя артистка сообщила в эксклюзивном интервью "Дни.ру" на церемонии вручения наград 11-й русской музыкальной премии телеканала RU.TV.

Недавно Михаил представил знаменитой матери свою избранницу. "Очень хорошая девочка, которую зовут Катя, – радуется Жасмин. – Не знаю, скоро ли свадьба – пока меня не приглашали. Родителей ее пока тоже не видела. Хотя, если честно, мне кажется, что сыну жениться рановато".

Миша и Катя, как говорит Жасмин, пока не живут вместе – просто встречаются. И меньше всего артистка сейчас заботится о свадебном подарке. "Шиш с маслом я им подарю, – смеется певица. – Сами должны зарабатывать. Я – бедная еврейка и строгая мама, откуда у меня деньги на дорогие подарки?!"

Если говорить серьезно, то Михаил работает бизнесменом, сам прилично зарабатывает, и у звездной матери денег давно не берет.

Вспомнила Жасмин и собственную первую свадьбу – в 1996 году она вышла за бизнесмена, брак с которым продлился 10 лет и завершился скандальным разводом. "Я не очень хотела выходить замуж, потому что была совсем молодая, – признается артистка. – Мама торопила меня с браком, хотя мне было всего 17 лет, она словно чувствовала свой скорой уход в мир иной. А вот отец этого моего брака не хотел, но в итоге, когда он сказал "нет", я, словно бы назло ему, согласилась стать мужней женой".