"Порядочнее людей не видел": известный шоумен поименно назвал геев российской эстрады

Ни для кого не является новостью то, что в российском шоу-бизнесе есть люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Однако большинство таких артистов предпочитают скрывать свою личную жизнь. Певец и продюсер Михаил Гребенщиков объяснил, почему в России не принято говорить об этом.

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