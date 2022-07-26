"Порядочнее людей не видел": известный шоумен поименно назвал геев российской эстрады

В последнее время сразу нескольких российских звезд шоу-бизнеса окрестили гомосексуалистами, представив неподтвержденные данные об их личной жизни. Сами же артисты, заподозренные в нетрадиционных отношениях, никак не комментируют слухи о себе.
Как считает Михаил Гребенщиков, по большому счету россиянам безразлично, кто с кем спит, но некоторые все же пытаются что-то высосать из щепетильной темы. Конечно, многие расстроятся, когда узнают, что их любимый артист предпочитает людей своего пола, однако карьеры не лишится, отметил продюсер.
Он также назвал имена звезд шоу-бизнеса, которые, по его словам, имеют нетрадиционную ориентацию. Якобы таковыми являются Александр Медведев, более известный как Шура, и Борис Моисеев. Мол, их не перестают любить после различных слухов и скандальных заявлений, связанных с их личной жизнью.
"Самый прибыльный мой бизнес был, когда ко мне на студию приходили записываться лица нетрадиционной сексуальной ориентации. Порядочнее людей я не видел!", – сказал Михаил.
Гребенщиков считает, что Россия является самой толерантной страной. Народ просто предпочитает не афишировать гей-отношения ввиду воспитания, заметил шоумен. На Западе же, напротив, яростная пропаганда этого – как в шоу-бизнесе, так и в политике. Например, недавно, как сообщает URA.RU, над парламентом Германии подняли флаг ЛГБТ.