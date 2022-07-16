Ублажай меня: как Рики Мартин делал своей послушной девочкой смазливого племянника

21-летний Деннис Ядиэль Санчес – племянник пуэрто-риканского певца Рики Мартина – подал иск о домашнем насилии. Он уверяет, что знаменитый дядя развращал его и делал свой девочкой.

Как сообщило испанское агентство Marca, ссылаясь на показания потерпевшего, очень близкие "отношения" продолжались семь месяцев. Причем Мартин проявлял физическую и психологическую агрессию.

И это при живом-то муже! Ведь Энрике Мартин Моралес (так на самом деле зовут певца) с 2017 состоит в однополом браке и воспитывает четырех детей от суррогатных матерей.

Судебный процесс начнется 21 июля – в этот день истец будет давать показания об обстоятельствах интимной связи со знаменитым дядей. Он расскажет как, куда и на сколько сантиметров его сделали девочкой. При этом представители 50-летнего певца заявляют, что обвинения против него "полностью ложные". Адвокаты звезды также утверждают, что племянник недавно сам являлся обвиняемым по делу о домогательствах. Заявление на него написала женщина, которой тот обещал разрушить жизнь.

Напомним, в 2010 году Мартин совершил каминг-аут и открыто объявил о своей гомосексуальности. Он написал в сообщении на своем официальном сайте: "Я горд сказать, что я счастливый гомосексуалист". А позже он поделится информацией о том, как договориться со своей сексуальностью, в своих мемуарах "Я": "Я добрался до того этапа, где боролся, когда писал свою книгу между словами: "Я гей? Я бисексуал? Я гей? Я бисексуал?", — сказал он. "И то, и другое нормально; просто загляни внутрь себя и не ври себе. А потом я сказал: "Рикки, ты очень удачливый гомосексуалист. Ты гей". И я написал это и нажал кнопку "Отправить", а потом я плакал как сумасшедший, но с тех пор я был очень счастлив".