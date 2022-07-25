"Угроза жизни": Баскова предупредили об опасности после гей-разоблачения

Известный скандалист, бывший участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев на днях заявил о нетрадиционной сексуальной ориентации 45-летнего Николая Баскова. По словам экс-звезды телестройки, народный артист тщательно скрывает свою личную жизнь, поскольку предпочитает мужчин. В Сети это высказывание Рустана было подано как настоящее гей-разоблачение.
Как считает сексолог и психолог Керим Костоев, так называемый каминг-аут может серьезно подпортить жизнь Баскову, поскольку в России большинство людей не принимают нетрадиционные отношения. "Может быть еще и угроза жизни, карьере и т. д.", – предупредил эксперт Николая.
Люди с высоким уровнем интеллекта, как правило, принимают людей такими, какие они есть, но только тогда, когда они не навязывают и не пропагандируют свой образ жизни, отметил Костоев. Также психолог обратил внимание, что в России даже адекватные люди негативно реагируют на эпатажное, манерное поведение знаменитых людей, в особенности – молодых.
Ранее Николая Баскова сняли за поцелуями с известным блогером. Это произошло на фестивале VK Fest. Подробнее об этом писали "Дни.ру".