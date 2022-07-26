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Шоу-бизнес
"Опыт уже": сверкающую интимной дыркой жену Диброва оформили в два счета на вечеринке

"Опыт уже": сверкающую интимной дыркой жену Диброва оформили в два счета на вечеринке

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Российская фотомодель, победительница конкурса красоты и супруга популярного телеведущего Дмитрия Диброва Полина сегодня является успешной бизнес-леди, которая совмещает домашние обязанности и свое дело. Полина Диброва берет вдохновение в общении с сыновьями и мужем.

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Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Жена Диброва ведет здоровый образ жизни и занимается организацией специальных марафонов для тех, кто тоже хочет хорошо выглядеть и чувствовать себя. На днях она рассказала в своем телеграм-канале о мероприятии, организацией которого занимались профессионалы. Они в два счета оформили праздник. и подготовили пространство для вечеринки.

"Я обожаю оформлять праздники, прям истинное удовольствие. От момента размышлений до воплощения в реальность. Безусловно самой такой масштаб не потянуть, поэтому, со знанием дела я приглашаю всегда супер профессионалов, которые точно сделают лучше меня", – написала жена Диброва.

Полина Диброва предстала перед фанатами в ярком платье с откровенным вырезом на груди. Интимная дырка открывала для взора пикантные формы модели. Рядом с Полиной стоял Дмитрий Дибров, который своей улыбкой демонстрировал полное удовольствие.

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Полина Диброва. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 26 июля 2022, 11:24 Источник: Телеграм-канал Полины Дибровой • Требует проверки
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