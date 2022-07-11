"Аж тошнит": окрещенного бездарем Киркорова растоптали как коровью лепешку

Филипп Киркоров получил порцию критики за свое "примитивное" творчество.

В последнее время у народа особенно пристальное внимание к представителям отечественного шоу-бизнеса. Какое же количества негатива получили сбежавшие после начала спецоперации звезды! Но и те, кто остался в России, не обошли критику стороной. На этой неделе хорошенько досталось Филиппу Киркорову.

О поп-короле нелестно высказалась певица Ольга Кормухина – хотя и намеками. На рассуждения о ситуации на эстраде ее натолкнул недавний провал "Би-2" на петербургском стадионе: коллектив освистали прямо во время выступления после игры за Суперкубок России. И неудивительно, ведь его солисты совсем недавно плюнули россиянам в душу, отказавшись петь в Омске под патриотическим баннером. Причем "Би-2" свой провал пережили стойко и даже поблагодарили собравшихся на стадионе.

"За что "спасибо"? За то, что вас освистали и обматерили громче, чем вы играли-пели? Шура, Лёва, вы серьёзно? Или передоз?" – приводит слова возмущенной Кормухиной "Царьград".

Певица опубликовала длинный пост, в котором заявила, что сегодняшний слушатель совершенно не разбирается в качестве контента, ориентируясь только на количество лайков и просмотров. Артистка напомнила танцы на кресте Филиппа Киркорова и окрестила его бездарем.

Поклонники певицы оказались с ней согласны и буквально растоптали поп-короля как коровью лепешку! "Накушались попсы аж тошнит. Неужели зрителям не надоел Киркоров, костюмы, это шоу примитивное... Перебор во всем", – написали подписчики о Филиппе Киркорове.