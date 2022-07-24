Ласкающую старческие телеса молодую жену Петросяна подняли на смех: Пальчиками туда-сюда

На днях молодая жена Евгения Петросяна решила высказаться на тему отношений.

В личном блоге Татьяна Брухунова описала свои соображения по поводу того, почему многие девушки не могут найти счастье в личной жизни. По мнению экс-помощницы юмориста, скромные тихони или самодостаточные дамы часто бывают одиноки, потому что, как правило, именно такие женщины ненавидят весь род мужской.

Как отметила 32-летняя жена 76-летнего Евгения Петросяна, эти мысли ее посетили после прочтения глав из книги "Несвятые святые" митрополита Тихона. Она подчеркнула, что также сделала подобный вывод на основе своего окружения

Впрочем, многие не согласились ни с Тихоном, ни с Татьяной Брухуновой, предложив ей не раскидываться громкими словами. По этому поводу также высказался блогер Антон S, который попросту поднял на смех жену Евгения Петросяна.

Светский сплетник заявил, что самодостаточным женщинам не стоит даже смотреть в сторону Брухуновой, которая, как он отметил, вышла замуж за деда, готового преставиться в любой момент, явно не из большой любви. "Ну сколько люди живут? Ну 85 ему будет, ну до 90 доживет – это будет овощ", – говорит блогер. По мнению Антона S, молодой помощницей Петросяна явно руководило желание получить определенные дивиденды.

Блогер поделился, что его просто выворачивает от осознания, что молодая девушка вынуждена ложиться в постель и ласкать старческие телеса ради дорогих сумочек и брендовых шмоток.

"Представляете, вот он лежит на спине, живот вот такой голый, и ласково так пальчиками бегаете туда-сюда. Ребят... ну блин, где мое ведро", – недоумевает Антон S.