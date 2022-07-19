"Внутри выжженное поле зависти": молодая жена Петросяна выложила горькую правду

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова активно общается со своими подписчиками.

В своих соцсетях женщина иногда любит пофилософствовать. Например, сегодня молодая жена Евгения Петросяна глубокомысленно заметила: чем добрее человек и чем более он открыт к людям, тем больше он получает взамен. Татьяна Брухунова уверена, что эта схема работает. В доказательство она даже привела несколько примеров.

Так, по мнению Брухуновой, "лукаво улыбающиеся тихони" сидят в девках потому, что ненавидят весь мужской род, а самодостаточные девушки бывают очень одинокими потому, что в глубине души испытывают отрицание ко всем состоящим в отношениях.

"Почему та, у которой нет ребенка, "косит лиловым глазом" на родившую недавно подругу? Потому что внутри у нее выжженное поле зависти," – выложила горькую правду жена Петросяна в продолжение своей мысли.

Брухуновой и на собственном опыте случалось убедиться в том, что состояние души человека отражается на его реальности. Когда Татьяна родила сына, она поняла, почему это чудо не случилось в ее жизни раньше. Она осознала, что прежде была нетерпима, все время суетилась и не могла выдохнуть. Теперь же молодой жене Евгения Петросяна удалось достичь настоящего дзена. Она научилась жить в согласии и любви с самой собой, и это приносит женщине подлинную радость.