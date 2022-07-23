Разрушение семейных ценностей: заявившийся на курорт Богомолов застукал Собчак во время жаркой измены

Ксения Собчак уже несколько дней отдыхает с сыном Платоном на вилле в Турции. Там же, судя по всему, сейчас пребывает и 11-летняя дочь Константина – Анна. Теперь к курортникам присоединился и сам Богомолов.
"Начинаю не только Новый год жизни, но и законный отдых, – радуется худрук театра "На Бронной". – Weekend перетечет в две недели безделья".
"Прибыл в тепло и застал дочь еще более взрослой, а жену изменяющей мне с солнцем и морем, – поразил Константин. – Измена ей к лицу. Я не разрушаю семейные ценности, товарищ коммунистическая депутат?"
Время от времени пресса врет про разлад у Богомолова с Собчак, и этим шуточным сообщением Константин поставил точку в досужих разговорах. При этом собственную "зелено-бледную рожу" после того, как застал жену в момент жаркой в прямом смысле слова измены, он демонстрировать в соцсетях не стал.
"Надо прийти в себя и нивелировать дисбаланс в цвете и свежести составляющих семейство лиц. Несколько дней и обернусь темной своей стороной, – пояснил Костя. – Пройдет немного времени, я накоплю сил и вернусь в родную Москву, чтобы реализовывать бешеную энергию отдыха. Впереди много дел и много событий".