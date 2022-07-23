Разрушение семейных ценностей: заявившийся на курорт Богомолов застукал Собчак во время жаркой измены

Актер и режиссер Константин Богомолов женат на телеведущей и журналистке Ксении Собчак с 13 сентября 2019 года. Казалось бы, за эти почти три года они должны были узнать друг друга. Однако в день 47-летия Богомолова ждал сюрприз – он столкнулся с изменой 40-летней жены.

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