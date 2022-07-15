"Даже не стыдно": оголившая живот Собчак превратилась в тюленя после новостей о второй беременности

Несколько дней назад в Сети вновь заговорили о беременности Ксении Собчак. Все из-за одного фото, на котором телеведущая предстала с округлившимся животом. Слухи о пополнении 40-летняя журналистка не комментирует, что странно, ведь она довольно часто реагирует на сплетни о себе.
Сейчас Собчак проводит время беззаботно. Улетев в отпуск, знаменитость позабыла о делах. Однако она не забывает делать публикации в социальных сетях. В один из дней отдыха Ксения в белом бикини и оголенным животом прилегла на шезлонг и записала короткое видео для подписчиков в телеграм-канале.
"Лежбище котиков вас приветствует. Лежу весь день, ничего не делаю. <...> И даже не стыдно", – сказала трудолюбивая журналистка, дав понять, что на время превратилась в тюленя. При этом телезвезда не стала сообщать, где именно отдыхает. Фанаты в ответ пожелали блондинке хорошего времяпрепровождения. "Отлично отдохнуть и, конечно, набраться сил", – написала поклонница.
Ранее Ксения Собчак ответила на оскорбления комика Нурлана Сабурова. Журналистка напомнила, что шутка про лошадь давно устарела. Подробнее об этом писали "Дни.ру".