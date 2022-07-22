"Бестолковый и беспонтовый": обиженная злюка Собчак раздавила Виторгана как таракашку

Ксения Собчак разводилась с Максимом Виторганом со скандалом. Уже тогда журналистка состояла в отношениях с режиссером Константином Богомоловым. Мужчины даже подрались, как говорят, из-за блондинки. С тех пор телеведущая порой поступает как обиженная злюка – вспоминает своего экс-благоверного недобрым словом.
Например, недавно Собчак обратила внимание на публикацию одного телеграм-канала, в котором уходящую из России компанию IKEA сравнили с бывшим – то ли парнем, то ли мужем. Мол, то появится ненадолго, то опять пропадает, а без него не очень. "Бестолковый и беспонтовый, только нервы потрепал. Ушел бы навсегда", – пишет автор телеграм-канала.
Ксения решила прокомментировать: "У каждого ведь есть такой бывший?". Телеведущая явно дала понять, что такой экс-возлюбленный – бестолковый и беспонтовый, которого лучше не видеть – у нее имеется. Если вспомнить, что единственным бывшим мужем Собчак является Виторган, вопросов не возникает.
Своим замечанием журналистка раздавила экс-супруга как таракашку, видимо, позабыв о том светлом, что было между ними. Впрочем, даже в другой реальности Ксения Собчак и Максим Виторган наверняка не смогли бы сохранить свои отношения. Как сказала психолог Юлия Лукашенок, чьи слова приводит телеканал "360", поздние браки после 30 лет, как правило, недолговечны.