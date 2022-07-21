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Шоу-бизнес
"Что-то пошло не так": лишившаяся груди Собчак показала себя после пластики

"Что-то пошло не так": лишившаяся груди Собчак показала себя после пластики

Ксения Собчак шокировала своей новой внешностью. Ее лицо и фигура стали как у другого человека.
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Сейчас Ксения Собчак отдыхает в отпуске. Ведущая не теряет времени зря и продолжает общаться с поклонниками. На днях блондинка удивила фанатов, показав свое лицо. Конечно, может роль сыграл загар или отсутствие косметики, но узнать Собчак было невозможно.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

На снимке ведущая предстала в леопардовом бикини лежа на вафельном полотенце на лежаке. Собчак подняла камеру высоко над собой и сфотографировалась сверху. Создавалось впечатление, что она сбросила как минимум десять килограммов и помолодела на десять лет. Однако фанатам это не понравилось. В комментариях они забросали ее гадостями.

"Ого, выглядит странно"; "Грудь то где?"; "Треш"; "А грудь куда пропала?"; "Что-то пошло не так"; "Чудовище"; "Ксюш, выглядишь на 18"; "Ксения шалунья! Настроение секс", – написали фолловеры.

Впрочем, фотография помогла некоторым фанатам раз и навсегда поставить точку в вопросе второй беременности ведущей. В последнее время в Сети то и дело ходили слухи о том, что Собчак снова беременна. "Не беременна", – убедились фанаты.

На самом же деле Ксения Собчак просто использовала специальную опцию в фоторедакторе "пластика", которая меняет пропорции лица и фигуры.

Стоит отметить, что Ксения Собчак и без пластики выглядит хорошо для своих 40 лет. Специалисты считают, чтобы надолго сохранить молодость и хорошее самочувствие в этом возрасте, важно восполнять три важных элемента, которых часто не хватает возрастному организму: это магний, железо и витамин Е, сообщает телеканал "360".

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Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 21 июля 2022, 19:20 Источник: Телеграм-канал • Требует проверки
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