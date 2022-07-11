Овощ вместо мужчины: жена сгорающего от рака Юдашкина объявила о срочном сборе

Валентин Юдашин, кажется, не сдается в борьбе с онкологией, и в этом ему помогает любящая супруга.

О страшном заболевании российский дизайнер узнал еще в 2016 году: тогда он признавался, что был подавлен из-за ужасной новости, связанной с его здоровьем. Модельер начал лечение, однако оно не спасло его от метастазов в голове. Несмотря на недуг, Валентин Юдашкин выходит в свет: недавно он появился на Московской неделе моды и, судя по изменениям во внешности, звезда сгорает от рака.

Рядом с дизайнером – супруга Марина, которая сопровождает его на мероприятиях, а также проявляет заботу. Снимки с дизайнером она публикует не так часто, зато фотографируется с овощами – вместо своего любимого мужчины. Вчера бизнес-леди опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором запечатлена в окружении уже достаточно созревшей капусты. Состояние плодов – идеальное: насыщенный зеленый цвет, ни единой дырочки на листьях, в общем, загляденье!

Кажется, что этим кадром она как бы объявила о скором сборе кочанов. Причем в фигуре Марины читается удивление – она, будто с недоумением, разводит руками. "Как вам мой урожай?!" – обратилась к поклонникам супруга Валентина Юдашкина. Народ отметил, что у Марины даже овощи, как на подиуме, а бизнес-леди окрестили настоящей садовой феей.

"Да вы просто волшебница! Богатого урожая! И здоровья вашему мужу!" – написали в комментариях под публикацией жены Валентина Юдашкина пользователи.