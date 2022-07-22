Светлая память: убитого Киркорова нашли на кладбище

Филипп Киркоров только в этом году отметил свой 55-летний юбилей.

Артист – уже совсем большой мальчик, но все также скучает по маме, которой уже много лет нет в живых. Об этом поклонники короля российского шоу-бизнеса узнали сегодня из соцсетей. Зайдя в Сеть, люди нашли убитого горем Филиппа Киркорова на кладбище.

Музыкант решился поделиться с фанатами самым сокровенным и показал свой визит к покойной матери. Филипп Бедросович признался, что всегда посещает могилу мамы, когда приезжает в Софию. В том же тихом и благодатном месте похоронена и бабушка Киркорова.

Со слезами на глазах артист вспомнил, что его родители познакомились почти 60 лет назад в городе Сочи в один из июльских дней. По иронии судьбы, буквально на следующий день у Киркорова как раз запланирован концерт в Сочи, поэтому долго предаваться унынию он не может – надо брать себя в руки и двигаться дальше.

Поклонников Киркорова растрогало его непреходящее горе и тихая грусть по матери. Они отметили, что она наверняка бы гордилась своим талантливым сыном. "Светлая память," – написали люди.

Напомним, что Виктория Марковна Киркорова скончалась в 1994 году. По информации в Сети, она умерла от рака.

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что у Филиппа Киркорова возникли проблемы с законом и теперь ему придется поплатиться дважды.