Составлен протокол: беспечному Киркорову придется поплатиться дважды

Речь идет об административном правонарушении. Еще весной этого года король российской поп-музыки припарковался в неположенном месте на одной из улиц столицы. После этого музыканту был выписан штраф в размере трех тысяч рублей. Беспечный Филипп Киркоров не стал спешить с оплатой.
По закону на оплату штрафа отводится целых 60 дней. Однако, как сообщил Пятый канал, Киркоров оплатил задолженность лишь спустя месяц после истечения этого срока. За неуплату административного штрафа в срок на звезду был составлен протокол.
Теперь музыканту придется поплатиться за свою беспечность, причем дважды, ведь по требованию российского законодательства в данном случае положен штраф уже в двойном размере, а именно 6 тысяч рублей.
Можно с уверенностью предположить, что поп-король не обеднеет от уплаты такой суммы, однако иметь дело с судом наверняка неприятно. К тому же, это не первый подобный случай в жизни Филиппа Киркорова. По информации СМИ, только в прошлом году на певца было составлено 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. Впрочем, вскоре все задолженности были погашены, и суд прекратил производство по всем делам.
Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что в Сеть просочился снимок облысевшего Филиппа Киркорова.